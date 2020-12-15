Tüm ülkeye yayıldı! Rusya'da Sputnik V hamlesi





CAN KAYBI 50 BİN SINIRINDA

Rusya'da halka yapılan aşı uygulaması ile ilgili son gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ederken, ülkede son 24 saatte 26 bin 689 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 707 bin 945'e, 577 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısının da 47 bin 968'e ulaştığı açıklandı.

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