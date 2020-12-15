Koronavirüs yeniden mutasyona uğradı! Bu kez daha hızlı yayılacak!

ABD'nin yanı sıra vaka sayıları 1 milyonu geçen ülkeler şöyle:

"Hindistan (9 milyon 906 bin 507), Brezilya (6 milyon 929 bin 409), Rusya (2 milyon 681 bin 256), Fransa (2 milyon 379 bin 915), İngiltere (1 milyon 869 bin 666), Türkiye (1 milyon 866 bin 345), İtalya (1 milyon 855 bin 737), İspanya (1 milyon 762 bin 36), Arjantin (1 milyon 503 bin 222), Kolombiya (1 milyon 434 bin 516), Almanya (1 milyon 357 bin 141), Meksika (1 milyon 255 bin 974), Polonya (1 milyon 140 bin 572) ve İran (1 milyon 115 bin 770)."