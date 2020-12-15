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    • 16.12.2020 01:00
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    ve , füze savunma sistemini test etti! Gantz

    , Füze Savunma Ajansı ile birlikte füze savunma sistemi olan ’nın gelişmiş bir versiyonunu test etti. Bakanlık tüm füzelerin imha edildiğini belirtti. Gantz, yakından ve uzaktan gelen tüm tehditlere karşı önemli bir savunma elde ettiklerini söyledi.

    İHA
    İsrail ve ABD’den gözdağı

    İsrail Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD Füze Savunma Ajansı ile birlikte füze savunma sistemi olan David'in Sapanı'nın gelişmiş bir versiyonunun test edildiği aktarıldı.

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    Savunma Bakanlığı, savunma sistemi ile seyir füzeleri ve balistik füzeleri imha etmek için bir dizi önleme testinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

    "TÜM FÜZELERİ İMHA ETTİ"

    Bakanlık, başarılı şekilde tamamlanan denemelerin İsrail'in bölgedeki mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı kendini savunma kabiliyetinde önemli bir kilometre taşı oluşturacağını açıkladı.

    Savunma Bakanlığı, "Dünyada ilk defa farklı savunma sistemlerinden farklı önleme menzillerine sahip füzeler fırlatıldı. Önleme füzeleri, fırlatılan tüm füzeleri imha etti" dedi.

    Benny Gantz

    GANTZ: BAŞARILI DENEYLER...

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başarılı deneyler, yakından ve uzaktan gelen tehditlere karşı önemli bir savunmadır" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Dünya İsrail ve ABD, David’in Sapanı füze savunma sistemini test etti! Gantz gözdağı verdi