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    • 15.12.2020 08:26
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    Asya'da iki ülke arasında kritik mutabakat

    ve arasında 'ne ilişkin konularda "yakın iş birliği" vurgusu yapıldı. Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte arasında yapılan görüşmede koronavirüsle mücadele konusu da ele alındı.

    AA
    Asya'da iki ülke arasında kritik mutabakat

    Başbakanı Suga Yoşihide ile Devlet Başkanı Rodrigo Roa Duterte, meselelerine ilişkin yakın iş birliğinin korunmasında mutabık kaldı.

    Japonya Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, telefonda görüşen Başbakan Suga ile Devlet Başkanı Duterte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi vurgusu yaptı.

    Görüşmede Suga, Güney Çin Denizi meselelerine ilişkin "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesi için iki ülke arasında stratejik partnerliğin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

    Filipinler'in altyapı projeleriyle desteklenmesinin sürdürüleceğini kaydeden Suga, Kuzey Kore tarafından 1970-1980'lerde alıkonulan Japon vatandaşları konusunun çözümüne yönelik destek talep etti.

    Suga, Filipinler'in güneyinde Moro Müslümanları'nın yaşadığı Mindanao adasındaki barış sürecine ilişkin desteklerini yineledi.

    Suga, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıl dönümünü temsilen, Ocak ayında Filipinler'in Cebu adasında başkonsolosluk açılacağını kaydetti.

    Duterte ise Suga'yı eylülde seçildiği görevi dolayısıyla tebrik etti.

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    Haberler Dünya Asya'da iki ülke arasında kritik mutabakat