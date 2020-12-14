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    • Dünya
    • 14.12.2020 10:53
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    • 14.12.2020 10:53
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    Son dakika: 'da 'a ağır darbe! Onlarca terörist öldürüldü

    Son dakika haberine göre 'ın kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde terörle mücadele gücü tarafından başlatılan operasyonda 42 mensubu öldürüldü. Zaman zaman teröristlerle yakın mesafeden şiddetli ların yaşandığı operasyonda ölenler arasında 3 DEAŞ yetkilisi de bulunuyor.

    AA
    DEAŞ'a ağır darbe! Onlarca terörist öldürüldü

    Terörle mücadele gücü tarafından yayınlanan yazılı açıklamaya göre, kentinin güneyindeki Ayın el-Cahış bölgesinde 'lı teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

    Bölgede teröristlerin hareketliliğine rastlandığına dair alınan bilgiler değerlendirilirken, 42 DEAŞ mensubu öldürüldü.

    hava kuvvetlerinin de destek verdiği operasyonda terör mensuplarının kullandığı çok sayıda sığınak yerle bir edildi.

    Zaman zaman teröristlerle yakın mesafeden şiddetli ların yaşandığı operasyonda ölenler arasında 3 DEAŞ yetkilisi de bulunuyor.

    Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.
    Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: Musul'da DEAŞ'a ağır darbe! Onlarca terörist öldürüldü