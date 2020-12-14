



Bu adımdan sonra Ankara ve Tahran arasında gerilim yaşandı. Gerilim sonrası İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez konuştu.



MESELE KAPANMIŞTIR!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Sayın Erdoğan'ın okuduğu şiir, toprak bütünlüğümüzü veya egemenliğimizi tehdit etmiyor. Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okumadığını açıkça söyleyebilirim. Mesele kapanmıştır." ifadelerini kullandı.