Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasından sonra Dağlık Karabağ'da işgal ettiği toprakları kaybeden Ermenistan'da siyasi kriz devam ediyor. Muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep ederken gece saatlerinde Rus ve Ermenistan medyasında Paşinyan'ın istifa ettiğine dair iddialar dolaştı.