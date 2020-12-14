SON DAKİKA: Çin ve ABD arasında medya savaşı: Bloomberg çalışanının gözaltında olduğu doğrulandı!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, günlük basın toplantısında, Pekin'de çalışan Bloomberg'in haber asistanlarından Haze Fan'ın ulusal güvenliği tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığını ve hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Haze Fan'ın meşru haklarının ve çıkarlarının garanti altında olduğunu ifade eden Vang, soruşturmanın yasalar uyarınca yürütüldüğünü söyledi.

Avrupa Birliği'nin (AB) Fan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili endişelerini dile getirmesine ilişkin Vang, AB'nin Çin'in hukuki egemenliğine saygı duyması, sorumsuzca dile getirilen ifadelerden kaçınması gerektiğini vurguladı.

Bloomberg, geçen hafta asistanlarından Çin vatandaşı Haze Fan'ın gözaltına alındığını duyurmuş, Fan için endişelendiklerini ve durumu anlamak için Çinli yetkililerle görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.

ÇİN VE ABD ARASINDA "MEDYA SAVAŞI"

Çin hükümeti, 19 Şubat'ta, başkent Pekin'de bulunan 3 Wall Street Journal (WSJ) muhabirinin basın kartlarını iptal etmiş, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo karara sert tepki göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Şubat'ta aralarında Xinhua haber ajansının da yer aldığı 5 medya kuruluşunu Çin hükümetinin parçası olarak kabul ederek, bu kuruluşlara "yabancı misyon koşullarının" uygulanacağını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı Xinhua, People Daily, China Daily, Çin Global Televizyon Ağı ve Çin Uluslararası Radyosu, ülkedeki yabancı diplomatik misyonlara uygulanan koşullar altında faaliyet yürütecek. Bu kuruluşların, herhangi bir yerde ofis açmak için ABD hükümetinden onay almaları gerekiyor.

ÇİN'DEN 3 MEDYA KURULUŞUNUN ABD'Lİ ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA İZNİNİ İPTAL ETME KARARI

ABD yönetiminin, Çinli medya kuruluşlarına karşı getirdiği bu kısıtlamaların ardından Çin hükümeti de 17 Mart'ta ülkedeki 3 medya kuruluşunun ABD'li çalışanlarının çalışma iznini iptal etme kararı almıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin, New York Times, WSJ ve Washington Post için çalışan ve çalışma izinleri 2020 sonundan önce dolan ABD'li gazetecilerin basın kartlarını 10 gün içinde iade etmelerini istemişti.

Çin hükümeti, bu gazetecilerin Çin ana karasında, Hong Kong Özel İdari Bölgesi veya Makau Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini bildirmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı 9 Mayıs'ta Çinli gazetecilere verilen vizelerin 90 günle sınırlı tutulması kararı almıştı.