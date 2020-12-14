Şu ana kadar dünya genelinde 67 milyon kişiye bulaşan ve 1,5 milyon kişinin ölümüne neden olan salgında Wuhan'ın oynadığı rol konusunda çok fazla bilgi yok

BBC'de yer alan habere göre, Çin ilk olarak Dünya Sağlık Örgütünü, geçen yıl 31 aralık'ta bir "viral zattürre" konusunda uyarmışlardı. Bazı hastaların pazardaki satıcılar ve alışveriş yapanlar olduğu anlaşılınca, pazar kapatılmıştı.

11 milyon nüfuslu kentte 50 bin vaka saptanırken, 4 bin kişi öldü. Kentte hızla 76 gün sürecek karantinaya gidildi.

Önlemler işe yaradı ve Wuhan birkaç aydır kentten bulaşan bir vaka bildirmedi.