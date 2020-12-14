TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ ÇATIŞMA ALANLARI

Köşe yazısında, Türkiye ile ABD arasındaki sorunları ele kalan Christopher Miller, S-400, PKK/YPG, Doğu Akdeniz, Libya, Halk Bankası davası ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarının, iki ülke arasındaki en önemli sorunlar olarak sıraladı. Haber7'de yer alan habere göre, Miller, "Yeni başkan, devam eden çatışmaların çoğunda Türkiye'ye karşı olduğunu açıkça dile getirdi. Örneğin; Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına gelince Biden (belki de konuların en hassas olanı), Türk hükümetinin tepkisini çekecek bir tutum sergileyerek, Kürtleri terk etmeyeceğini belirtti. Biden kabinede yaptığı seçimlerde de bunu işaret etti. Biden'ın dışişleri bakanı olarak seçtiği Antony Blinken, Suriye'ye Amerikan müdahalesinin uzun zamandır savunucusu oldu. Bu Kürt davasına daha fazla destek ve Erdoğan'ın manevra kabiliyetine bir sınır anlamına gelecektir" dedi.