İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran İstatistik Merkezi "İran'ın Kültürel ve Sosyal Durumu" başlıklı raporunu yayınladı.
7 BİNDEN FAZLA KIZ ÇOCUĞU
Buna göre, yılın ilk üç ayında 10 yaşından küçük 1, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 7 binden fazla kız çocuğu, evlendirildi.
15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR 346 BEBEK DOĞURDU
Aynı dönemde, 15 yaşından küçük çocuk gelinler 346 bebek dünyaya getirirken, 15-19 yaşları arasında anne olanlar ise 16 binden fazla çocuk doğurdu.
AİLELER SUİSTİMAL EDİYOR
İran Medeni Kanunu'na göre, 13 yaş altındaki kişilerin evlenmesinin mahkemenin iznine tabi olduğu belirtilen raporda, kanundan doğan boşlukların ailelerce suistimal edildiği ifade edildi.
YASA 2 YILDIR BEKLİYOR
Yasalaşması beklenen "13 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Evlilik Yasağı Tasarısı"nın 2 yıldır İran Meclisi'ne sunulmasının beklendiği aktarıldı.