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    • Dünya
    • 14.12.2020 12:08
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    • 14.12.2020 12:11
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    'da 3 ayda 7 binden fazla kız çocuğu evlendirildi

    'da İran takvimine göre yılın ilk çeyreği kabul edilen bu yılın Mart-Nisan-Mayıs aylarında 7 binden fazla kız çocuğu evlendirildi. Buna göre evlendirilen çocukların 1'inin ise 10 yaşından küçük olması dikkat çekti.

    AA
    Komşuda dehşet rakamlar! 7 binden fazla kız çocuğu...

    İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İran İstatistik Merkezi "İran'ın Kültürel ve Sosyal Durumu" başlıklı raporunu yayınladı.

    7 BİNDEN FAZLA KIZ ÇOCUĞU

    Buna göre, yılın ilk üç ayında 10 yaşından küçük 1, yaşları 10 ila 14 arasında değişen 7 binden fazla kız çocuğu, evlendirildi.

    15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLAR 346 BEBEK DOĞURDU

    Aynı dönemde, 15 yaşından küçük çocuk gelinler 346 bebek dünyaya getirirken, 15-19 yaşları arasında anne olanlar ise 16 binden fazla çocuk doğurdu.

    AİLELER SUİSTİMAL EDİYOR

    İran Medeni Kanunu'na göre, 13 yaş altındaki kişilerin evlenmesinin mahkemenin iznine tabi olduğu belirtilen raporda, kanundan doğan boşlukların ailelerce suistimal edildiği ifade edildi.

    YASA 2 YILDIR BEKLİYOR
    Yasalaşması beklenen "13 Yaşından Küçük Çocuklar İçin Evlilik Yasağı Tasarısı"nın 2 yıldır İran Meclisi'ne sunulmasının beklendiği aktarıldı.
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    Haberler Dünya İran'da 3 ayda 7 binden fazla kız çocuğu evlendirildi