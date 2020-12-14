



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 35, Lübnan'da 10, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi yaşamını yitirdi, 1217 kişi enfekte oldu, 3 bin 42 kişi de iyileşti.

Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 659'a, virüse yakalananların sayısı 400 bin 826'ya, iyileşenlerin sayısı ise 359 bin 65'e çıktı.