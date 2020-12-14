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    • Dünya
    • 14.12.2020 22:42
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    • 14.12.2020 22:42
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    , ve 'da yeni tip koronavirüs salgını kaynaklı ölümler arttı

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın nedeniyle 'ta 35, 'da 10, 'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

    Fas, Lübnan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı



    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 35, Lübnan'da 10, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybetti.

    Fas Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 35 kişi yaşamını yitirdi, 1217 kişi enfekte oldu, 3 bin 42 kişi de iyileşti.

    Böylece salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 659'a, virüse yakalananların sayısı 400 bin 826'ya, iyileşenlerin sayısı ise 359 bin 65'e çıktı.



    LÜBNAN'DA 1093 YENİ VAKA
    Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 10 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1093 yeni vaka tespit edildiği, 1004 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

    Son verilerle Lübnan'da toplam can kaybı 1210'a, vaka sayısı 147 bin 613'e yükseldi, sağlığına kavuşanların sayısı da 103 bin 57 oldu.



    KATAR'DA 160 KİŞİ VİRÜSE YAKALANDI
    Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüse yakalanan 1 kişinin öldüğü, 160 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, 229 hastanın ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.


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