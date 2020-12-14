2 BİN 700 KİŞİ İNCELENDİ

Edinburg Üniversitesi tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 208 yoğun bakım ünitesindeki 2 bin 700 corona virüs hastası incelendi. Hastaların DNA'sını inceleyen ekip, beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğunu açıkladı.