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    • Dünya
    • 14.12.2020 12:39
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    • 14.12.2020 12:39
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    ’da izi! Bunu daha önce hiç duymadınız!

    İlk olarak ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip şu ana kadar 70 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs ile ilgili yapılan bir araştırma şoke etti. ’de yapılan araştırmaya göre, insan ’sında bulunan beş genin corona virüsü şiddetli geçirmeyle bağlantısı olduğu açıklandı. İşte detaylar…

    Bilim dünyasında corona virüs ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla sürerken bilim insanları, Covid-19 virüsüne yakalanma riski taşıyan kişileri tedavi edecek ilaçlar üzerine çalışırken DNA'da bulunan beş anahtar genin şiddetli corona virüs ile bağlantılı olduğunu belirtti.

    2 BİN 700 KİŞİ İNCELENDİ
    Edinburg Üniversitesi tarafından İngiltere'de yapılan araştırmaya göre, 208 yoğun bakım ünitesindeki 2 bin 700 corona virüs hastası incelendi. Hastaların DNA'sını inceleyen ekip, beş genin antiviral bağışıklık ve akciğer iltihabı gibi süreçlerin en önemli sebebi olduğunu açıkladı.

    Araştırmanın eşbaşkanlığını yapan Edinburgh Üniversitesi'nde kritik bakım tıbbında akademik bir danışman olan Kenneth Baillie, "Sonuçlarımız, hangi ilaçların klinik testler için listenin en üstünde olması gerektiğini hemen vurguluyor" dedi.

    BU GENLERE UYGULANACAK TEDAVİ VİRÜSÜ ENGELLEYEBİLİR
    NTV'de yer alan habere göre, Baillie, "IFNAR2, TYK2, OAS1, DPP9 ve CCR2 olarak adlandırılan genler, neden bazı insanların corona virüs olup bazılarının olmadığını kısmen açıklıyor" ifadelerini kullanırken Nature dergisinde yayınlanan bulgulara göre, tespit edilen belirli genlere uygulanacak potansiyel ilaç tedavilerinin virüsü engelleyebileceği belirtildi.



    GENİN AKTİVİTESİNDEKİ ARTIŞ COVİD-19'A KARŞI KORUMA SAĞLIYOR
    Kenneth Baillie, "Corona virüsü genler yardımıyla engelleyebilmemiz sağlayacak ilaçlar arasında en fazla potansiyele sahip olanlar, Eli Lilly tarafından da geliştirilen artrit ilacı baricitinib'i içeren Jak inhibitörleri adı verilen bir anti-inflamatuar ilaç sınıfıdır" şeklinde konuşurken Baillie'nin ekibi ayrıca, INFAR2 geninin aktivitesindeki artışın, Covid-19'a karşı koruma sağlayabileceğini, çünkü muhtemelen interferon ile tedavinin etkisini taklit edeceğini belirtti.
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    Haberler Dünya DNA’da koronavirüs izi! Bunu daha önce hiç duymadınız!