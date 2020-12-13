Almanya Başbakanı Angela Merkel'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a iğrenç teklifi Yunan Basın duyurdu. Yunan basınından Kathimerini, AB'nin Türkiye'ye kısıtlı yaptırım uygulamasının arkasında Merkel'in Macron'la gizli bir plan yaparak Türkiye'ye yaptırım için yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve gelmesini beklemeleri için anlaşma yaptıklarını öne sürdü.
İŞTE YAPTIRIMA KARIŞI OLAN ÜLKELER
Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz gerilimi nedeniyle çağrısını yaptığı ağır yaptırımların ertelenmesinde bir dizi faktör rol oynadı.
Haberde, Almanya, İtalya ve İspanya'nın daha yumuşak bir çizgi izlenmesinde ısrar ettiği belirtildi.
İtalya ve İspanya'nın yeni yaptırımlara özellikle olumsuz yaklaştığı, Avusturya'nın da Türkiye'ye karşı eleştirilerine rağmen daha yumuşak bir yaklaşımdan yana olduğu aktarıldı.
YENİ ABD YÖNTEMİ ANKARA'YLA ILIMLI OLACAK
Kathimerini, Fransa'nın kararının değişmesinde ise Merkel'in Macron'u ikna etmesinin etkili olduğunu yazdı. Habere göre Merkel, '20 Ocak'ta ABD'de göreve gelecek yeni yönetimin, Ankara'nın politikasının daha ılımlı hale gelmesine yol açacağını' savundu ve bu konuda Macron'u ikna etti.
Kathimerini'ye göre, İspanya ve İtalya da bu görüşe katılarak, 'Türkiye'nin AB için önemini' ve 'diplomasiye bir şans daha verilmesine ihtiyaç duyulduğunu' vurguladı.
"ANKARA, MOSKOVA VE PEKİN'E DAHA DA YAKINLAŞIR"
Yunan gazetesi, Macron'un son dönemde Ankara'nın politikaları ve söylemine karşı giderek öfkelenmesine rağmen 'çatışmacı bir politika değişiminin Türkiye'yi Moskova ve Pekin'e daha da yaklaştıracağı' yönünde Almanya'nın dile getirdiği endişeleri paylaştığı da belirtildi.