"HER ADIMDA UYARILDIK"

İstanbul'a seyahat eden 11 gazeteciden biri olan Nirvana Imamovic, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son dönemde kısmi sokağa çıkma yasağı uyguladığından haberdar olduğunu belirterek "İstanbul'a gideceğimize inanamadım. Şehrin bütün güzelliklerini görebileceğim söylendi." dedi.

İstanbul'a vardığında inanılmaz bir organizasyonla karşılaştığını aktaran Imamovic, "Bosna Hersek'te bizler sık sık maskemizi burnumuzun altına indiririz ancak İstanbul'da öyle bir şey yoktu. Her adımda maskemizi doğru takmamız konusunda uyarıldık." diye konuştu.

Imamovic, sokağa çıkma yasağından turistlerin muaf tutulduğuna işaret ederek "İstanbul'a şimdi gitmek şehrin güzelliklerini kalabalık olmadan, yakından görme imkanı sunuyor. Kendinizi İstanbul'da önemli biri gibi hissediyorsunuz. Şehir sizin." ifadesini kullandı.