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    • 14.12.2020 06:03
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    'de bakanlıklara ! Eğer iddialar doğru çıkarsa yeni gerginlikler kapıda

    hazinesine ... bugün yaptığı bir açıklama ile ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına düzenlendiğini duyurdu. Ortaya atılan bir iddia ise saldırının kaynaklı olduğu yönünde.

    AA
    ABD'de bakanlıklara şok saldırı!

    ABD hazinesine şok saldırı... Beyaz Saray bugün yaptığı bir açıklama ile ABD Ticaret ve Savunma bakanlıklarına siber saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ortaya atılan bir iddia ise saldırının Rusya kaynaklı olduğu yönünde.

    YABANCI BİR HÜKÜMET!

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Ullyot, yaptığı yazılı açıklamada Hazine Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ulusal Telekomünikasyon ve Enformasyon İdaresinin sistemlerine yabancı bir hükümetin sızdığını duyurdu.

    Açıklamada Ullyot, "ABD hükümeti, durumun farkındadır ve bu durumla ilgili detayları ortaya çıkarmak için gerekli tüm adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.

    Amerikan basınında yer alan haberlerde ise, söz konusu sızıntı meselesinin çok ciddi derecede olduğu ve Ulusal Güvenlik Konseyinin cumartesi günü konuya ilişkin acil toplandığı belirtildi.

    "SALDIRININ ARKASINDA RUSYA VAR"

    Öte yandan Washington Post gazetesi, söz konusu sızıntının arkasında Rusya hükümetine bağlı çalışan hackerların olduğunu öne sürdü.
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    Haberler Dünya ABD'de bakanlıklara şok saldırı! Eğer iddialar doğru çıkarsa yeni gerginlikler kapıda