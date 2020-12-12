Fransa'da İslam düşmanlığı artarak devam ediyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef alan açıklamalarının ardından vatandaşlar güvenlik yasa tasarısı ve Müslümanları hedef alan "ayrılıkçı" yasa tasarısı ile ülkede artan İslamofobiyi protesto etti. Protestolar sırasında polislerin sert tavırları ve protestocuları yaralamaktan çekinmemeleri dikkatlerden kaçmadı.