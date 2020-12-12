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    • 12.12.2020 19:56
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    'de ten ölenlerin sayısı 300 bini geçti!

    Son dakika haberi... 'de yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 9 milyon 512 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 217 milyon 196 bini aştı.

    AA
    ABD'de ölü sayısı 300 bini aştı

    'de son rakamları belli oldu.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 242 bin 99 artışla 16 milyon 297 bin 526'ya ulaştı.

    ÖLENLERİN SAYISI 302 BİN 769'A ÇIKTI
    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 892 artarak 302 bin 769'a çıktı.

    TOPLAM TEST SAYISI 217 MİLYON 196 BİNİ AŞTI
    İyileşenlerin sayısı 9 milyon 512 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 217 milyon 196 bini aştı.

    Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 525 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 425 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 106 binden fazla vakayla da Florida izliyor.

    Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 421 ile ilk sırada yer alan , 794 binden fazla vakayla Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.

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    Haberler Dünya ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 300 bini geçti!