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    • 11.12.2020 11:42
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    suçüstü yakalandı! Göçmenler böyle ölüme terk edildi

    Son dakika haberine göre Ege'de, Yunan gemisinin 2 bota aktardığı düzensiz göçmenleri açık denizde ölüme terk ettiği görüntüler ortaya çıktı. Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına Türk sahil güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.

    Yunanistan suçüstü yakalandı!

    Yunan sahil güvenlik ekiplerinin Ege Denizi'ndeki Rodos Adası'nın kuzeyinde 2 şişme bota aktardıkları düzensiz göçmenleri, Türk karasularına doğru geri ittiği anlar, İHA tarafından dakika dakika kaydedildi.

    Görüntüde, Yunan sahil güvenlik unsurları, Rodos Adası'nın kuzeyine gemi ile getirdikleri düzensiz göçmenleri, 2 şişme bota aktarıyor.

    Daha sonra Yunanistan'a ait unsurlar, göçmenlerin bulunduğu botları çekmeye başlıyor.

    Açık denizde şişme botlarla Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından çekilen göçmenlerin tehlikeli yolculuğu Türk karasularına kadar devam ediyor.

    Yunan unsurları, düzensiz göçmenleri Türk karasularına geri itmelerinin hemen ardından bölgeyi terk ediyor.

    Açık denizde ölüme terk edilen düzensiz göçmenlerin yardımına ise Türk sahil güvenlik unsurları yetişiyor. Gemiye alınan kaçak göçmenler, kıyıya çıkarılıyor.

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    Haberler Dünya Yunanistan suçüstü yakalandı! Göçmenler böyle ölüme terk edildi