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    • Dünya
    • 11.12.2020 16:37
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    • 11.12.2020 16:37
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    'nde ayakkabılarıyla dikkat çeken ünlü yönetmen Kim Ki koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

    yönetmen Kim Ki , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Duk, 'nde arkasına bastığı ayakkabılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

    Bu ayakkabıların sahibi ünlü yönetmen koronadan öldü

    Son bir aydır yeni bir proje için Letonya'da bulunan ve burada Kovid-19'a yakalanan 59 yaşındaki yönetmenin ölüm haberi, Letonya haber ajansı Delfi tarafından duyuruldu.

    İSTANBUL'DA DA FESTİVALE KATILMIŞTI
    Usta yönetmen, Ekim 2019'da Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi iş birliğiyle düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu "7. Boğaziçi Film Festivali" kapsamında Masterclass programına da katılmıştı.

    Festivalin onur konuğu olan Kim Ki Duk, Festival Artistik Direktörü Emrah Kılıç moderatörlüğündeki oturumda, kişisel sinema yolculuğunu sevenlerine anlatmıştı.

    25 FİLMİ BULUNUYOR
    Sinema hayatındaki 25 yılında 25 filmi bulunan usta yönetmenin en önemli eserleri arasında, Pieta, İlkbahar, Yaz, Sonbahar, Kış... Ve İlkbahar, 3-Demir ve Moebus filmleri gösteriliyor.

    Kim Ki Duk, üç büyük uluslararası film festivalinde -Cannes, Venedik ve Berlin- en iyi yönetmen ödüllerini alan tek Güney Koreli film yapımcısı.
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    Haberler Dünya Venedik Film Festivali'nde ayakkabılarıyla dikkat çeken ünlü Güney Koreli yönetmen Kim Ki Duk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti