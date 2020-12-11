Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından liderlerden Türkiye hakkında açıklamalar geldi.

RAPOR HAZIRLANMASINI İSTEDİK

Almanya Başbakanı Angela Merkel yaptığı açıklamada, "Mart ayında gerçekleşecek bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisinden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" dedi. Merkel, "Türkiye'ye silah satışının NATO kapsamında değerlendirilmesi konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor." açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan AB Konseyi Başkanı Charles Michel, göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Michel, "Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı , özellikle Kıbrıs, Doğu Akdeniz , Ege ve bölgesel konularda, AB'nin büyük kesiminin benimsemediği bilinen ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddettiklerini bildirmişti.Ayrıntılar geliyor...