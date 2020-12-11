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    • 11.12.2020 14:09
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    SON DAKİKA: Merkel'den flaş açıklaması: Rapor hazırlamasını istedik

    Son dakika herine göre, , "Bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisinden ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" dedi.

    Merkel'den flaş Türkiye açıklaması

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de 10-11 Aralık tarihlerinde düzenlenen Avrupa Birliği () Liderler Zirvesi'nin ardından liderlerden hakkında açıklamalar geldi.

    RAPOR HAZIRLANMASINI İSTEDİK
    yaptığı açıklamada, "Mart ayında gerçekleşecek bir sonraki zirveye kadar AB Yüksek Temsilcisinden Türkiye ile işbirliğimiz hakkında rapor hazırlamasını istedik" dedi. Merkel, "Türkiye'ye silah satışının NATO kapsamında değerlendirilmesi konusunda anlaştık" ifadelerini kullandı.

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, "Avrupa Birliği Türkiye ile diyalog kapısını açık tutuyor." açıklamasında bulundu.

    TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ
    Öte yandan AB Konseyi Başkanı , göçle mücadele için Türkiye ile daha fazla işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi. Michel, "Türkiye ile sorumlu bir işbirliği yapmak istiyoruz" dedi.


    TÜRKİYE'DEN AB'YE TEPKİ
    , özellikle Kıbrıs, , Ege ve bölgesel konularda, AB'nin büyük kesiminin benimsemediği bilinen ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddettiklerini bildirmişti.

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