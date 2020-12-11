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    • Dünya
    • 11.12.2020 18:32
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    • 11.12.2020 18:32
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    Son dakika: 'de felaketi yaşıyor: Son 24 saatte 2 bin 992 kişi koronavirüsten öldü

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik verilerin derlendiği "Worldometers" sitesinde yer alan bilgiye göre 'de koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 992 artarak 299 bin 877'ye yükseldi.

    AA
    ABD'de Kovid-19'dan ölümler artıyor



    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 221 bin 675 artışla 16 milyon 55 bin 427'ye ulaştı.



    Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 2 bin 992 artarak 299 bin 877'ye çıktı.



    İyileşenlerin sayısı 9 milyon 339 bine yaklaşırken, toplam test sayısı 215 milyon 186 bini aştı.



    KALİFORNİYA EYALETİ İLK SIRADA
    Ülkede Kaliforniya eyaleti 1 milyon 486 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bunu 1 milyon 410 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 94 binden fazla vakayla da Florida izliyor.



    Kovid-19'a bağlı can kaybında 35 bin 326 ile ilk sırada yer alan New York, 782 binden fazla vaka ile Illinois eyaletinden sonra 5. sırada bulunuyor.



    HİNDİSTAN VE BREZİLYA TAKİP EDİYOR
    Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 807 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 783 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Son dakika: ABD'de felaketi yaşıyor: Son 24 saatte 2 bin 992 kişi koronavirüsten öldü