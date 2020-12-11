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    • 12.12.2020 06:28
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    SON DAKİKA: /BioNTech ortaklığındaki koronavirüs aşısının acil kullanımını onayladı!

    son dakika haberine göre, ve , /BioNTech ortaklığındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına acil kullanım onayını verdi.


    ve () ve Biontech şirketlerinin ortak yapımı olan COVID-19 aşısının kullanımına izin verdiğini açıkladı.

    FDA, aşının 16 yaş ve üstü kişilere verilebileceğini söyledi. Sağlık çalışanlarının ve bakımevlerinde kalan yaşlıların öncelikli olması bekleniyor. ABD hükümeti, aşının dağıtımına hemen başlanacağını söyledi.




    24 SAATTEN DAHA KISA BİR SÜREDE YAPILACAK
    ABD Başkanı Donald Trump, ilk aşının 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacağını duyurdu.

    Geçtiğimiz hafta ülkede, Covid-19 ölümleri günlük 3 binin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaşmıştı. Biontech tarafından geliştirilen ve %95 etkili olduğu açıklanan aşının hastalığı önleyeceği öngörülüyor.

    Pfizer-BioNTech aşısı ilk olarak İngiltere'de onaylandı ve bu ayın başlarında Birleşik Krallık'ta ikamet edenler aşı olmaya başladı.

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