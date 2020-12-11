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    • 11.12.2020 08:57
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    aşısı geliştiren Prof. Dr. ve 'nin merkezli şirketinin hisseleri bir yılda 4 kat değerlendi

    salgını tüm dünyayı etkilerken bulunan aşılar herkesin umudu oldu. 'da faaliyet gösteren 'in ürettiği ve virüse karşı oldukça etkili olan aşıda onlardan biri. Şirketin başında olan isimler Prof. Dr. ve herkesi gururlandırırken şirketin hisseleri de bir yılda 4 kat değerlendi.

    DHA
    Korona aşısı BioNTech'in hisselerine de yaradı

    Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının ilk defa İngiltere'de kullanılmaya başlanmasından sonra, ABD'de bağımsız danışmanlarından oluşan kurul, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) Pfizer BioNTech aşısına "acil kullanım izni" (EUA) verilmesini tavsiye etti.

    BİONTECH'İN HİSSELERİ BİR YILDA 4 KAT ARTTI
    BioNTech firmasının geçen yıl aralık ayında hisse değeri 31 sent iken, bu hafta 129 sentten işlem gördü.

    Şirketin hisseleri, bir yıl içinde yaklaşık 4 kat değerlendi.

    PFIZER İLE ORTAKLIK KURDU
    BioNTech, halka açık biyoteknoloji şirketi olarak Prof Dr Uğur Şahin ve eşi Özlem Türenci tarafından kuruldu.

    Firma uzun yıllar çeşitli hastalıkların tedavisi için hastaya özgü yaklaşım ile aktif bağışıklık terapileri üretti.

    BioNTech bu yılın başlarında koronavirüs aşısı üzerinde çalışmaya başlayarak ABD ilaç devi Pfizer ile ortaklık kurdu.
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    Haberler Dünya Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Almanya merkezli BioNTech şirketinin hisseleri bir yılda 4 kat değerlendi