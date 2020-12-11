Dünya bu adamı konuşuyor! 3 çocuk babası ama işe topuklu ayakkabı ve etekle gidiyor!

Halk arasında dolaşma deneyimi ise, "Yukarıya bakarsın ve benim gibi farklı görünen birini görürsün. Benim durumum saçlarını yeşile boyatan biri gibi düşünebilir. Böyle biri gördüğünde garip dersin ve sonra yaşamına devam edersin, bir daha düşünmezsin." diyor. 11 yıllık eşi onun kıyafet almasına yardımcı oluyor ve kızı Bryan'ın ayakkabılarını ihtiyacı olduğunda kullanıyor.