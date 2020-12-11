Dünya bu adamı konuşuyor! 3 çocuk babası ama işe topuklu ayakkabı ve etekle gidiyor!

Almanya'da yaşayan, 3 çocuk babası Mark Bryan topuklu ayakkabıları ve etekleriyle dikkat çekiyor.
Bryan bu kıyafetlerin cinsiyetlerinin olmadığını söylüyor.
Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarıyla viral olan Bryan, giydiği etekleri ve topuklu ayakkabılarıyla bu kıyafetlerin cinsiyetçi olmadığını kanıtladığını söylüyor.
Mark Bryan kendisini sosyal medya hesabında, "Ben sadece heteroseksüel, mutlu ve evli bir adamım" diye tanımlıyor.
Ayrıca Bryan on binlerce olan takipçisine, "Porsche ve güzel kadınları seven, günlük gardırobuma topuklu ayakkabı ve etek ekleyen." diyerek kendini belirtiyor.
Bryan'ın günlük kıyafetlerinin yer aldığı gardırobunda kırmızı topuklu ayakkabılar, mini etekler, süet ayakkabılar, kalem etekler gibi kıyafetleri bulunuyor.
Halk arasında dolaşma deneyimi ise, "Yukarıya bakarsın ve benim gibi farklı görünen birini görürsün. Benim durumum saçlarını yeşile boyatan biri gibi düşünebilir. Böyle biri gördüğünde garip dersin ve sonra yaşamına devam edersin, bir daha düşünmezsin." diyor. 11 yıllık eşi onun kıyafet almasına yardımcı oluyor ve kızı Bryan'ın ayakkabılarını ihtiyacı olduğunda kullanıyor.
Topuksuz ayakkabılarla birlikte 1.80 boya sahip olan Byran, pandemi süresinde evden çalıştığı dönemlerde bile etek ve topuklu ayakkabı giymekten vazgeçmedi. Erkekler için kendisine bir tavsiye sorulduğunda ise, "Topuklar hakkında soru soruyorsanız, o zaman alçak bir topukla başlayın ve özgüveniniz arttıkça yukarı çıkın derim." diyor.