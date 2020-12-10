Ekip, Eylül 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında alınan 39 örneği inceledi ve sadece 4 yaşındaki çocuğun testinde pozitif sonuca ulaştı.

Testlerinin yanılma payını göz önünde bulunduran araştırma ekibi, sonuçtan yüzde yüz emin olmak için örnekte tespit edilen korona virüs RNA parçalarının karşılaştırılmasında, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip korana virüs (Sars-Cov2) ile tam olarak örtüştüğünün tespit edildiğini belirtti.