ŞEHİRDE TOPLAM İKİ VAKA VAR

Jeonju'daki bir restoranda gerçekleştirilen çalışmaya göre, restoranın içine 17 Haziran günü corona virüs testi pozitif olan bir kişinin girdiği tespit edildi. Daha sonra Jeonju'da yapılan araştırmada sadece 2 kişinin corona virüs pozitif olduğu, ikinci kişinin de restorana giren ve diğer pozitif vaka ile en uç köşelerde oturan bir lise öğrencisi olduğu tespit edildi. Corona virüs testi pozitif olan kişinin bir pazarlamacı olduğu ve Jeonju şehrinde ikamet etmediği belirtilirken, iki kişinin tek ortak noktalarının yaklaşık 20 metre aralıklarla restoranda bulunmak olduğu belirtildi.