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    • 10.12.2020 12:02
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    SON DAKİKA: 10 yıl sonra bir ilk: ve 'dan ortak tatbikat

    Son dakika haberine göre, , ile 10 yıl aradan sonra ilk kez 'ın Karaçi kenti açıklarında ortak tatbikat yapılacağını duyurdu. Öte yandan, NATO ile Rusya, ilk kez 2011 yılında Polonya’da ortak terörle mücadele tatbikatı başlatmıştı.

    DHA
    Rusya ve NATO'dan 10 yıl sonra bir ilk

    Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus Donanma gemilerinin 10 yıl aradan sonra ilk kez ülkeleri ile ortak tatbikat yapılacağı belirtildi. Tatbikatın, Şubat ayında 'ın Karaçi kenti açıklarında yapılacağı ifade edildi.

    BİRÇOK ÜLKE KATILACAK
    Tatbikata, Rusya, Pakistan, ABD, İngiltere, , , Türkiye, Filipinler, Malezya, ve Endonezya'dan gemilerin katılacağı belirtildi. Tatbikatta Rusya'yı bir fırkateyn, bir devriye gemisi, bir kurtarma römorkörü, Deniz Piyadeleri birimi, bir mayın temizleme ekibi ve bir deniz helikopterinin temsil edileceği açıklandı.

    Öte yandan, NATO ile Rusya, ilk kez 2011 yılında Polonya'da ortak terörle mücadele tatbikatı başlatmıştı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: 10 yıl sonra bir ilk: Rusya ve NATO'dan ortak tatbikat