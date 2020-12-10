

İlaç şirketinin üretim fabrikasını, Brüksel Havaalanı ile Antwerp Limanı arasında yer aldığı için Puurs'a kurduğu öğrenildi.



DÜNYAYI KURTARAN KASABA

Dünyayı COVİD-19'dan kurtaracak olan aşılardan biri olan Pfizer-BioNTech'in üretim merkezi olan Belçika'nın Puurs kasabasında gece gündüz mesai devam ediyor.







Puurs'un 24 yıllık Belediye Başkanı Koen Van den Heuvel, milyonlarca kişinin hayatına dokunan aşıyı ürettiklerinden dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti.





16 bin nüfusu olan kasabadan 5 bin kişinin, ilaç şirketlerinde çalıştığı kaydedildi. Başkan Heuvel, "Şirketler benden ne isterse yerine getiriyorum. Bir süre önce Pfizer'in iki sahasını birbirine bağlayabilmesi için yol sorununu çözdük. Ayrıca iki rüzgar türbini kurmaları için de lisans verdik" dedi.





Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci çifti, COVİD-19'a karşı buldukları aşı ile tarihe geçti.





ALERJİK UYARI

İngiliz Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) yetkilileri, Pfizer-BioNTech aşısının, alerji geçmişi olanlarda olumsuz etki yarattığını belirtti. Hangi tür alerjiye sahip olanlarda olumsuz sonuç verdiği ise belirtilmedi.



TEK DOZ YETMEZ

ABD'li Gıda ve İlaç Dairesi FDA, COVİD-19 aşısının tek doz vurulması durumunda yaklaşık yüzde 52 etkili olduğunu açıkladı. Pfizer CEO'su Albert Bourla, "İki dozla korumayı neredeyse ikiye katlarsınız" ifadesini kullandı.



10 GÜN SONRA KORUYOR - ZAMAN AŞIMI YOK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. İsmail Balık, aşının koruma takvimini anlattı: Aşı, ikinci doz yapıldıktan 10 gün sonra korumaya başlıyor. Bu süreden daha önce virüsle karşılaşanlar enfeksiyon almış olabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6 ay ila 1 yıl.