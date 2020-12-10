BM'ye iletilen metinde, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 15 Ekim'de verdiği bir röportajda, Azerbaycan'a karşı yürütülen savaş operasyonlarına Ermeni asıllılar da dahil olmak üzere yabancı uyrukluların katıldığını doğruladığı vurgulandı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını saldırılardan korumak için yine kendi egemen topraklarında hareket ettiğinin özellikle altı çizilen raporda, PKK'lı teröristlere de ayrıca bir parantez açıldı.

'ERMENİSTAN, PKK İLE İŞ BİRLİĞİ YAPTI. UÇAKLARI YUNANİSTAN VERDİ'

Erivan'ın PKK terör örgütü ile iş birliği yaptığı söylenirken, bu konuda çıkan haberlere de yer verildi.

PKK'nın Suriye ve Irak yapılanmalarından yüzlerce silahlı teröristin Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine nakledildiği yazıldı. Buna göre, PKK'lı teröristler bölgeye Yunan uçaklarıyla taşındı.

"Ermenistan, PKK'nın Irak'taki bir başka sığınağı Süleymaniye'den yüzlerce silahlı teröristi Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesine nakletmişti. Açık internet kaynaklarından elde edilen uçuş verileri, geçmişte aynı güzergahta tek bir uçuş gerçekleştirilmemişken, 2020 yılının eylül ve ekim aylarında Süleymaniye'den Erivan'a uçuşların yoğunlaştığını gösteriyor. Uçuşlar 9 ve 19 Eylül tarihlerinin yanı sıra 8 ve 13 Ekim 2020 tarihlerinde (her seferinde en az 300 yolcu taşıyan) ve Olympus Airways (Yunan kiralık hava yolu) uçakları tarafından gerçekleştirildi."

PKK'lıların, Azerbaycan'ın savaş kapasitesi karşısında Ermenistan yönetimi tarafından aldatıldıkları ve çatışma bölgesine geldikleri için pişmanlık duydukları da ifade edildi.

"Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Servisi, Azerbaycan'a karşı düşmanlıklarda yer alan PKK ile bağlantılı teröristlerin telsiz iletişimini yakaladı. Ermenistan silahlı kuvvetlerinin yaşadığı perişan durum ve kendi yaşadıkları zorlukları ve İHA'ların Azerbaycan ordusu tarafından etkin bir şekilde kullanılmasını tartıştılar. Böylece, Ermeni tarafının onları aldattıkları ve çatışma bölgesine geldikleri için pişmanlık duyduklarını ifade ettiler. Bunlardan biri diğerine Süleymaniye'den (Irak) bir grup teröristin geldiğini haber verdi."

PKK ve Suriye uzantısı YPG'li teröristlerin hem şaşırtma hem de tam tersi iddiaları savunabilmek için Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin üniformasını giydiği de bir başka iddia.