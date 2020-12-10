Büyükelçi Neuhaus, ülkeler gerekli soruşturmayı yapamadığında UCM'nin "tamamlayıcı yargı yetkisi" gereği devreye girebileceğini belirterek, "Mahkeme ile iş birliği halindeyiz." ifadesini kullandı.

AVUSTRALYALI ASKERLERİN AFGANİSTAN'DA SAVAŞ SUÇU İŞLEDİĞİ İDDİASI

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin, Afgan sivilleri yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen rapor yayımlanmıştı.

Raporda, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiği kaydedilmişti.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralyalı 25 askerin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair raporda "inandırıcı bilgiler" olduğunu belirterek, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." demişti.

Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Fatou Bensouda, Afganistan savaşı sırasında işlendiği iddia edilen muhtemel savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla ilgili Mahkemeden soruşturma talebinde bulunmuştu.