Türkiye düşmanı Zayed oyun dışı: Körfez anlaşmasında Birleşik Arap Emirlikleri yok

AYRILIK YEMEN'LE BAŞLADI

Yenişafak'ta yer alan habere göre siyasi analistler, gündemde olan Kuveyt bildirgesinin uzlaşma çabaları için çok faydalı olduğunu, ancak bir eylem planı içermediği sürece "uzlaşma" olarak adlandırılamayacağına dikkat çektiler. BAE tarafından uzlaşma hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen hafta Wall Street Journal, Abu Dabi'nin uzlaşmaya dahil olmadığını doğrulamıştı. Gözlemciler ise BAE'nin bu anlaşmadan çekilmesinde, Abu Dabi'nin Yemen'de ayrılıkçı geçiş konseyine verdiği desteğin ardından Riyad yönetimiyle ters düşmesinin etkili olduğunu vurguladılar. Ayrıca, ABD Başkanlığı'na Joe Biden'in gelişinin Suudi Arabistan'ı Katar ile uzlaşmayı kabul etmeye yönelttiği iddia ediliyor.