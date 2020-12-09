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    • 09.12.2020 16:26
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    Son dakika: Türk 'ları Alman basınında: Biz SİHA’ları tartışırken çok yüksek teknik düzeye ulaştı

    ’de, ’da ve son dönemde ’a karşı ’da büyük başarılar kazanan Türk ’ları Alman basınında gündemden düşmüyor. Alman basınında, “Biz SİHA’ların gerekliliğini tartışırken, başarılı bir teknoloji oluşturdu. Bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştılar” ve “Türk SİHA’larıyla Karabağ’da, tarihin ilk SİHA savaşı yaşandı. Savaşın seyrini değiştirdiler” ifadeleri kullanıldı.

    Azerbaycan'ın işgal altında topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda, Karabağ'da 44 günde tarihi bir zafer elde etmesine Türkiye üretimi SİHA'ların büyük katkı sağlaması uluslararası alanda gündeme gelmeye devam ediyor.

    Alman basınında çıkan yorumlarda, Karabağ Savaşı, sadece SİHA'larla kazanılan ilk savaş" olarak yorumlandı. Geleneksel silahların SİHA'lar karşısında işlevsiz kalacağının ifade edildiği analizlerde, Türk İHA/SİHA'larına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

    Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Türk SİHA'ların başarısını överek "Karabağ'da, tarihin ilk SİHA savaşı yaşandı. SİHA'lar, bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları, kaybeden taraf için çok ağır oldu" şeklinde görüş belirtti.

    Almanya Savunma ve Stratejik Araştırmaler Enstitüsü (GIDS) Başkanı Gert Estenhofer ise "Türkiye bu konuda çok yüksek bir teknik düzeye ulaştı. Biz SİHA'ların gerekliliğini tartışırken, Ankara yıllardır başarılı bir teknoloji oluşturdu. Değişik tipte araçlar geliştirdiler" dedi.

    Almanya'nın Fransa ile ortak geliştirmeyi hedeflediği ilk silahlı insansız hava aracı "Euro Hawk" projesi, 2018 yılında rafa kaldırılmıştı. 12 yıl süren projeye 660 milyon euro harcanmıştı.
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    Haberler Dünya Son dakika: Türk SİHA'ları Alman basınında: Biz SİHA’ları tartışırken Türkiye çok yüksek teknik düzeye ulaştı