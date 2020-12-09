SON DAKİKA: İngiltere'yi ayağa kaldıran görüntü: Sağlık Bakanı canlı yayında ağladı!





Bunun üzerine İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock katıldığı bir canlı yayında ağladı.



TİMSAH GÖZYAŞLARI TEPKİSİ

Tepkisini inandırıcı bulmayan pek çok kişi Hancock'u ağlama numarası yapmakla ve timsah gözyaşları dökmekle suçladı.