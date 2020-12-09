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    • Dünya
    • 09.12.2020 13:31
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    • 09.12.2020 13:31
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    SON DAKİKA: Genel Sekteri Guterres'ten 'a 'nükleer' çağrısı

    Son dakika haberine göre, () , 'a nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin endişeleri giderme ve 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına dönme çağrısında bulundu.

    AA
    BM Genel Sekteri Guterres'ten İran'a çağrı

    () , BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, 2018'de ABD Başkanı yönetiminin ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Tahran'a yeniden yaptırımlar uygulaması, ayrıca İran'ın 2019'da anlaşmadaki sınırları ihlal etmeye yönelik kararından duyduğu üzüntüyü belirtti.

    BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te İran ve küresel güçler arasında yapılan nükleer anlaşmayı onaylayan Konsey kararının uygulanmasının "uluslararası toplum tarafından çok taraflılığın, diplomasi ve diyaloğun etkinliğinin bir kanıtı ve nükleer silahların yayılmasını önlemede bir başarı olarak görüldüğünü" ifade ederek, İran'ın nükleer anlaşmayı "tam olarak uygulaması" gerektiğine dikkati çekti.

    Guterres'in sunduğu raporun 22 Aralık'ta Güvenlik Konseyinde ele alınması bekleniyor.

    Almanya, Fransa ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklamasını son derece endişe verici olarak nitelendirmişti.

    Açıklamada, İran ile yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sürdürmek için yorulmadan çalıştıkları belirtilerek, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklaması, KOEP'i ihlal ediyor ve son derece endişe verici." ifadeleri yer almıştı.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: BM Genel Sekteri Guterres'ten İran'a 'nükleer' çağrısı