Mars’ta uzaylı var

İsrail'in Uzay Güvenlik eski Şefi Prof. Haim Eshed, uzayda hayat olduğunu, uzaylılar ile ABD'lilerin iletişimde bulunduğunu iddia etti. 1981-2010 yılları arasında 30 yıla yakın süre İsrail'in uzay güvenlik programını yürüten Prof. Eshed, verdiği bir röportajda "Mars üzerinde Amerikalı ve uzaylı temsilcilerin bulunduğu gizli bir yeraltı üssü var. İletişim halindeler" dedi. Eshed'in "Trump uzaylıların varlığıyla ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmanın eşiğindeydi ama Galaktik Federasyon'daki uzaylılar 'Bekle, önce insanların sakinleşmesine fırsat ver' dedi. Onlar toplu histeri başlatmak istemiyor. İlk olarak bizim aklıselim ve anlayışlı olmamızı istiyor" dediği kaydedildi. 87 yaşındaki eski generalin, "Onlar insanlığın evrilmesini ve uzay ile uzay gemilerinin ne olduğunu daha iyi anlayacak düzeye ulaşmamızı bekliyor" dediği ve o tarihe kadar uzaylıların hareketlerinin gizli kalması hususunda anlaşma yaptığını iddia ettiği de aktarıldı.

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ESHED, "Bunları beş yıl önce söyleseydim beni hastaneye kaldırırlardı. Ancak bugün şimdiden farklı bakıyorlar. Kaybedecek bir şeyim yok. Derecelerimi ve ödüllerimi aldım. Yurt dışındaki üniversitelerde saygın bir yerim var ve oralarda da eğilim değişiyor" ifadelerini kullandı.