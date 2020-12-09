Kıyamet kopacak!

İngiliz fizikçi Isaac Newton'un simya ve teolojinin belirsiz dallarına olan gizli takıntısı olduğu ortaya çıktı. Newton'un İncil'de gizlenmiş kodları çözme ve kıyametin zamanlamasını belirleme girişimlerini gösteren yayınlanmamış notları, İngiltere'deki Sotheby's müzayede evi tarafından satışa sunuldu. Newton'un evrenin sırlarının anahtarı olduğuna inandığı Mısır piramitleriyle ilgili üç sayfalık hesaplamaları şaşırttı. Bu araştırma "Kıyamet'in zamanı belli olur mu" tartışması yarattı. Ancak Kur'an-ı Kerim, kıyametin kopacağı zamanın belli olmadığını bu konuda bir açıklama olmadığını bize bildiriyor.

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