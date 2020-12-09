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    • 09.12.2020 15:43
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    İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den dikkat çeken açıklaması: 'ya verilecek sinyaller net olmalı ve tansiyonu arttırmamalı

    Son dakika herine göre İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa Birliği (AB) 'nden 'ya gönderilecek sinyallerin net olması ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememesi gerektiğini söyledi.

    Conte'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

    , 10-11 Aralık'ta 'de yapılacak 'nde ele alınacak konulara ilişkin parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda değerlendirmelerde bulundu.

    Zirvede pek çok önemli konunun görüşüleceğini ve -AB ilişkilerinin de ele alınacağını aktaran Conte, "AB'nin tek bir sesle, dayanışma içinde ve inandırıcı biçimde konuşması esastır. Ankara'ya verilecek sinyaller net olmalı ve tansiyonu artıracak dinamikleri tetiklememeli ki bunu istemiyoruz." ifadesini kullandı.

    Conte, Türkiye'nin 'da müttefikleri olduğuna işaret ederek "Olumlu gündemi teşvik etmek için fırsat penceresini açık tutmalıyız. Gerilimi beslemek, özellikle de bir NATO müttefikine karşı Avrupa'nın çıkarına değildir." diye konuştu.

    "ALMANYA'NIN HIZLI BİR ÇÖZÜM BULMA ARAYIŞINI DESTEKLİYORUZ"
    AB içinde Macaristan ve Polonya'nın hukukun üstünlüğü şartı nedeniyle veto ettiği 1,8 trilyon avroluk bütçe ve kurtarma paketini tartışmasına da değinen Başbakan Conte, şunları kaydetti:

    "Avrupa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik sağlık alanında verdiği yanıta ekonomik yanıtı da eşlik etmelidir. Macaristan ve Polonya'nın vetosunun üstesinden gelen bir çözüm bulmak acil olmaya devam ediyor. AB Dönem Başkanı Almanya'nın hızlı bir çözüm bulma arayışını destekliyoruz."

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