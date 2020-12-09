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    • Dünya
    • 09.12.2020 20:48
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    • 09.12.2020 20:48
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    Görülmemiş olay! 'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı

    'da Yardımcısı olarak atanan milletvekili , yemin metnini okuyamayınca koltuğuna oturamadan görevden azledildi. Devlet Başkanı Magufuli, Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek, "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim." ifadelerini kullandı.

    Koltuğa oturamadan görevden alındı

    'da yeni açıklanan kabinenin üyeleri başkent Dodoma'da Devlet Başkanı John Magufuli'nin katılımıyla gerçekleşen törende yemin etti.

    Yardımcılığı görevine getirilen Kilwa Milletvekili , sahnede Magufuli'nin önünde yemin metnini okumak için defalarca çabalasa da bunu başaramadı.

    Devlet Başkanı Magufuli, metni okuyamaması sonrası Ndulane'den yerine oturmasını istedi.

    Magufuli, tören sonrası yaptığı açıklamada, tüm adayların özgeçmişlerini atamadan önce gözden geçirdiğini ancak bugün yaşananlardan sonra Ndulane'nin değiştirileceğini belirterek, "Bu makamı düzgün bir şekilde yemin edebilecek birine vereceğim." dedi.

    Tanzanya'da halk, devlet başkanlığı ve meclis leri için 28 Ekim'de oy kullanmış, seçimi iktidardaki Devrimci Parti (CCM) kazanmıştı.

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    Haberler Dünya Görülmemiş olay! Tanzanya'da bakan yardımcısı, yemin metnini okuyamayınca görevden alındı