Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 09.12.2020 08:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.12.2020 08:31
    ABONE OL

    Biden Dr. Fauci’yi Kovid-19 ekibine seçti

    ’nin 46’ncı başkanı olarak görev yapacak , dün başkanlığının ilk 100 gününde hizmet edecek ‘Kovid-19 Ekibi’ni tanıttı. 45’inci Başkan zamanında da görev yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. , “” olarak Joe Biden’ın ekibinde yer alacak.

    Biden Dr. Fauci’yi Kovid-19 ekibine seçti

    'nin seçilmiş başkanı , dün, başkanlığının ilk 100 gününde görev yapacak bilim kurulunu tanıttı. Biden, Dr. 'nin "" olarak 'Kovid-19 Ekibi'nde yer alacağını açıkladı.

    FAUCİ, GÜVENİLİR VE DOĞRUYU SÖYLEYEN BİR VATANSEVERDİR
    Biden Dr. Fauci'yi açıklarken yayınladığı mesajında "Dr. Fauci güvenilir, doğruyu söyleyen ve vatanseverdir. Bu virüsü kontrol altına almaya çalışırken KOVİD ekibimin önemli bir üyesi olacağı için minnettarım" dedi.

    Dr. Anthony Fauci, Biden'ın ekibinde yer almasıyla toplamda ABD'nin yedi başkanına hizmet etmiş olacak. Biden ayrıca Fauci'yi uzun zamandır tanıdığını ve iyi bir doktor olarak "Bilmek istediğimi değil bilmeye ihtiyaç duyduğumu söyleyecektir" dedi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Biden Dr. Fauci’yi Kovid-19 ekibine seçti