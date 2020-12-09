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    • 09.12.2020 23:49
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    'de tüm eyaletler sonucunu resmileştirdi!

    'de olaylı lerin ardından 50 eyaletin tamamı ve başkent , seçim sonuçlarını tescil ederek, 'ın seçimlerin kazananı olduğunu bir kez daha teyit etti.

    ABD'de tüm eyaletler seçim sonucunu resmileştirdi!

    'de olaylı lerin ardından 50 eyaletin tamamı ve başkent seçim sonucunu resmileştirdi

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin ardından pazartesi tüm eyaletlerin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkent Washington DC'ye gelerek oyunu kullanacak.

    Bugün itibarıyla ülkedeki 50 eyaletin tamamı ve başkent Washington DC, kendi seçim sonuçlarını tescil ederek, sonuçları resmileştirdi.

    BIDEN VE TRUMP'IN OY ORANLARI
    Buna göre, Demokratların başkan adayı 81 milyondan fazla oy alarak, yüzde 51,3 oy oranına ulaştı. ABD'nin mevcut başkanı ve Cumhuriyetçi başkan adayı ise 74 milyondan fazla oy ile yüzde 46,8'de kaldı.

    Joe Biden, 306 delege ile başkanlık için gereken 270 delegeye ulaşan aday olurken, Trump 232 delegede kaldı.

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