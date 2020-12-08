Son dakika haberleri... Türkiye'nin de sipariş ettiği Çin'in koronavirüs aşısı Sinovac'ın Faz 3 deneylerinde ilk sonuçlar açıklandı. Endonezya' devlet ilaç kurumu Bio Farma, aşının yüzde 97 koruma sağladığını açıkladı.
Bio Farma'dan Iwan Setiawan yaptığı açıklamada etki oranı tespitlerini yaptıkları bir aylık klinik denemelere dayandırdıklarını ve final tespitlerini ocak ayında duyuracaklarını belirtti.
Bio Farma, Endonezya'da yerel olarak Sinovac aşısının dozlarını üretiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çinli Sinovac'tan 50 milyon doz alımı için anlaşma yapılan aşının uygulanmasına aralık ayı sonu gibi başlanacağını, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu aşı miktarının ise 100 milyon doz olduğunu söylemişti.
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