Fransa'dan gelen son dakika haberine göre, akşam 19:00 sıralarında Fransız Hava Hizmetlerine ait bir helikopterin mürettebat dahil 6 kişiyle havalanmasının ardından yaklaşık 1800 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.
Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı.
Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta zorluk çekildiği kaydedildi.