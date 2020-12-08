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    • 09.12.2020 01:01
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    SON DAKİKA: 'da korkunç helikopter kazası! Savoie bölgesinde mürettebat dahil 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

    'dan gelen son dakika haberine göre, akşam 19:00 sıralarında ait bir helikopterin mürettebat dahil 6 kişiyle havalanmasının ardından yaklaşık 1800 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.

    Fransa'da korkunç helikopter kazası

    'dan gelen son dakika haberine göre, akşam 19:00 sıralarında ait bir helikopterin mürettebat dahil 6 kişiyle havalanmasının ardından yaklaşık 1800 metre yükseklikten düştüğü belirtildi.

    Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, helikopterde 4 SAF personeli ile 2 kişinin bulunduğu, yolculardan biriyle irtibata geçildiği aktarıldı.

    Helikopterin yerinin tespit edilerek enkazına ulaşılmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada, sis nedeniyle helikoptere ulaşmakta zorluk çekildiği kaydedildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Fransa'da korkunç helikopter kazası! Savoie bölgesinde mürettebat dahil 6 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor