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    • Dünya
    • 08.12.2020 18:10
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    • 08.12.2020 18:17
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    Son dakika: hükümeti, silahlı kuvvetlerinin ekibine ateş açtığını kabul etti

    Son dakika haberine göre, ’da hükümet, silahlı kuvvetlerin eyaletinde bir ziyaret eden ekibine ateş açtığını kabul etti.

    AA
    BM ekibine ateş açtı

    Son dakika haberi...

    hükümeti, isyancı Halk Kurtuluş Cephesi'nin (TPLF) elinde bulunan Tigray eyaletinin ele geçirildiğini ve eyalet başkenti Mekelle'de sivil halkın zarar görmediğini duyurdu.

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    Etiyopya hükümeti, eyalette bulunan bir ziyaret eden ekibine, silahlı kuvvetler tarafından ateş açıldığı iddiaları yalanlanmıştı. Gelen son dakika haberine göre, hükümet, ekibine ateş açıldığını kabul etti. Uluslararası Af Örgütü cuma günü Etiyopya'nın Tigray bölgesine 9-10 Kasım günleri yaptığı askeri operasyonda yüzlerce sivilin öldürüldüğünü, çoğunun da yakın mesafeden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini rapor etmişti.Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, geçen yıl dağılan iktidar koalisyonundaki partilerin ortaklaşa kurduğu Refah Partisine (PP) katılmama kararı almıştı.

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    Haberler Dünya Son dakika: Etiyopya hükümeti, silahlı kuvvetlerinin BM ekibine ateş açtığını kabul etti