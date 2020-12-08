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    • 08.12.2020 12:03
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    SON DAKİKA: Darbeci Hafter'in 17 mürettebatıyla el koyduğu gemi yoluna devam edecek

    Son dakika haberine göre, 'da Hafter güçlerince 17 mürettebatıyla el konulan Türk gemisine yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle ceza kesildiği, cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.

    DHA

    'da Hafter güçlerince 17 mürettebatıyla el konulan Türk gemisine yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle ceza kesildiği, cezanın ödenmesinin ardından geminin yoluna devam edeceği öğrenildi.


    GEMİYE CEZA KESİLDİ
    Libya'nın Misrata kentine ilaç götüren Türk ticaret gemisine, talimatlara uymayarak yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle Hafter güçlerince el konulduğu ve Ras el-Hilal Limanı'na çekildiği belirtildi. Söz konusu geminin Jamaika bayraklı Türk ticari gemisi olduğu öğrenildi. 'dan Misurata limanına giden gemide ilaç gibi insani yardım malzemesi bulunduğu belirtildi. Hafter güçlerine bağlı botlar tarafından, geminin yasaklı bölgeye girdiği iddia edilerek durdurulduğu öğrenildi. Gemiye bu nedenle ceza kesildiği, cezanın ödenmesinin ardından geminin yola devam edeceği öğrenildi.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA: Darbeci Hafter'in 17 mürettebatıyla el koyduğu gemi yoluna devam edecek