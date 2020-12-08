Kolordu Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo'ya hitaben 6 Kasım'da yazılan mektupta Hafter'e bağlı güçler ve BAE'nin askeri tertibat, güvenlik ve mali konularda sağlamış olduğu anlaşma temel alınarak hazırlanan 1200 kişilik milis grubun Niyala kampından Cufra üssüne gönderilmek için hazır olduğu bilgisi yer aldı.

"Paralı asker değiliz. Libya'da Sudanlı paralı askerler ve Cancavid milislerinin varlığının iddia edilmesi yanlış ve temelsizdir" diyen Dagalo'nun sözleri de bu mektup dolayısıyla yalanlanmış oldu.