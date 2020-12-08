Açıklamada, "Özel Temsilci, İsrail, Türkiye ve Mısır'da, Suriye'deki durumu ele aldı. Burada ana konular, ortak tehditlerle mücadele ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 sayılı kararı çerçevesinde Suriye savaşına kalıcı, barışçıl ve siyasi çözüm bulunmasıydı." ifadeleri kullanıldı.
Rayburn'ün, 4-5 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenen Manama Diyaloğu toplantılarına iştirak ettiği aktarılan açıklamada, Özel Temsilci'nin, 7 Aralık'ta da YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki Kuzeydoğu Suriye'de koalisyon yetkilileri ve bölgede SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ile görüştüğü bildirildi.