ABD Dışişlerinden yapılan açıklamada, Rayburn'ün 28 Kasım'dan bu yana Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Kuzeydoğu Suriye'yi ziyaret ettiği kaydedildi.

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