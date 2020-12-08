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    • Dünya
    • 08.12.2020 18:15
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    • 08.12.2020 18:15
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    Başkanı açıkladı: 2021 Savunma Bütçe tasarısını veto edecek

    hesabından açıklamalarda bulunan Başkanı , "zayıf" olduğunu belirttiği tasarısını Kongreden geçip önüne gelmesi durumunda veto edeceğini bildirdi.

    AA



    Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin, oldukça zayıf olan ve benim veto edeceğim Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasasına (NDAA) 'hayır' oyu vereceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

    Trump, söz konusu tasarının sosyal medya şirketlerine yasal güvence sağlayan bir düzenlemenin iptali, ulusal anıtların korunması, 5G için izin ve yurtdışında asker sayısının azaltılması gibi maddeleri içermesi gerektiğini vurguladı.



    TRUMP'IN ONAYINA SUNULACAK
    ABD Temsilciler Meclisi bugün 2021 Savunma Bütçesi'nin son halini oylayacak. Tasarı buradan geçerse Senatoya gidecek.



    Senatodan da onay alırsa tasarı yasalaşması için Trump'ın onayına sunulacak.


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