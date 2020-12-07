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    • Dünya
    • 07.12.2020 18:23
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    • 07.12.2020 19:10
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    Son dakika: : ile diyaloğu sürdürmek zorundayız

    Son dakika herine göre, , 'deki AB 'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

    AA
    Almanya: Türkiye'ye mecburuz

    Son dakika haberi...

    Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Prensip olarak AB'nin Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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    TÜRKİYE İLE GKRY ARASINDA UZLAŞI ÇABALARI BAŞARISIZ OLDU

    Almanya olarak Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Türkiye arasında uzlaşı aradıklarını ancak bunun başarılamadığını belirten Maas, "Türkiye konusu, AB Liderler Zirvesi'nde ele alınacak. Orada Türkiye'nin davranışlarının nasıl sonuçları olması gerektiği konusu görüşülecek." dedi.

    DOĞU AKDENİZ'DEKİ KARA SULARIMIZ

    Maas, AB olarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına nasıl bir tepki verilmesi konusunda oy birliğini sağlamak istediklerini vurguladı.

    Brexit konusunda AB içinde ne pahasına olursa olsun bir anlaşma olmayacağının açık olduğuna işaret eden Maas, ancak kesinlikle bir anlaşmaya varmak istediklerinin altını çizdi.

    Maas, AB üyelerinin insan hakları ihlalleri konusunda mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasağı getirilmesi konusunda karar aldığını kaydetti.
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    Haberler Dünya Son dakika: Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas: Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorundayız