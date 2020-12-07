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    • Dünya
    • 07.12.2020 16:07
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    • 07.12.2020 16:07
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    'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı!

    'da bulunan (İHA) Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre, İnsansız Hava Aracı Arge merkezinin bulunduğu bölgede görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    'da gözaltına alınan Rus gazeteciler savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



    İstanbul'da bulunan (İHA) Merkezi'nin bulunduğu alanı izinsiz bir şekilde görüntüledikleri belirlenen Rus haber kanalında çalışan muhabir A.P., kameraman I.M. ve onlara yardım ettiği belirtilen uyruklu Türk vatandaşı A.Ç.K. isimli kadının perşembe günü gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan 3 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgusunun ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

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    Haberler Dünya İstanbul'da gözaltına alınan Rus gazeteciler serbest bırakıldı!